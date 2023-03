Accueil > Actualités > Le Nintendo eShop de la 3DS et de la Wii U décale sa fermeture de quelques jours

Programmée pour le 27 mars dernier, et ayant pris effet comme prévu, la fermeture des stores de la 3DS et de la Wii U en aura fait pester plus d’un, tout le monde n’ayant visiblement pas été renseigné sur le sujet à temps. Qu’à cela ne tienne, Nintendo a le bon goût de remettre en ligne l’eShop des deux consoles pour quelques jours, histoire de laisser aux joueurs le temps de se procurer encore quelques titres.

Un deuil repoussé de quelques jours

Alors que tout semblait terminé définitivement pour l’eshop de la 3DS et de la Wii U, Nintendo a finalement remis en ligne le store pour quelques jours. La grogne des joueurs aura porté ses fruits… du moins dans une certaine mesure. Car s’ils sont nombreux à souhaiter que cette fermeture soit révoquée, il n’en sera évidemment rien.

Mais à la place, Nintendo permet aux retardataires, ceux qui n’auraient pas vu passer l’annonce de l’arrêt des services en ligne de la 3DS et la Wii U, de télécharger les derniers titres ou DLC qui leur manqueraient. Si vous êtes concernés, on vous renvoie d’ailleurs à notre article recensant quelques pépites vouées à disparaître avec le shop de la 3DS.

Cela fait un moment que ça sent le sapin du côté de la 3DS, dont la production s’arrêtait en 2020. Quant à la Wii U, on ne peut que la féliciter d’avoir tenu aussi longtemps, du haut de ses maigres 14 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Tout portait en effet à croire que ses services en ligne disparaîtraient bien plus tôt que cela.

Quoi qu’il en soit, vous avez finalement jusqu’au 4 avril prochain, à 6h30 du matin, pour dépenser vos derniers points or, ou pour acheter les contenus qu’il vous manque. Après cela, s’il sera toujours possible de retélécharger les jeux ou DLC que vous possédez, le magasin en ligne des deux machines ne sera plus accessible.