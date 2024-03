Et un abonnement en plus, si vous n’en n’aviez pas déjà assez

Avec ce Marketplace Pass (ou le Pass Place de Marché en bon français) proposé à 3,99 € par mois pour Minecraft: Bedrock Edition, Mojang veut mettre en avant plus de 150 éléments du Marketplace que vous pourrez récupérer tous les mois en vous abonnant au service.

Cela comprend aussi bien des packs de skins que des mondes, des objets limités, des mini-jeux, des apparences de blocs et bien d’autres joyeusetés, qui viendront enrichir l’expérience de jeu. Tout ce contenu sera renouvelé tous les mois, et vous conserverez ces bonus même après avoir été désabonnés du service. On nous fait comprendre que ce service est différent de celui du Realms Plus, dans la mesure où ce dernier permet de partager tout ce contenu avec vos amis, contrairement au Marketplace Pass moins cher mais uniquement destiné à une seule personne.

Un essai gratuit de 30 jours est également proposé pour les plus curieux.