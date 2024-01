L’inimitable Jack Black devrait jouer le rôle de Steve dans le film Minecraft

L’acteur aime décidément beaucoup les adaptations de jeux vidéo

Deadline est le premier à révéler cette information en indiquant que Jack Black devrait jouer le rôle de Steve dans cette adaptation de Minecraft. Warner Bros n’a pas encore confirmé la nouvelle mais la crédibilité de Deadline permet de rendre la rumeur très probable, pour ne pas dire certaine.

Après tout, Jack Black est un habitué de ce genre de productions. Récemment, il a interprété le rôle de Bowser sur grand écran dans le film Super Mario Bros, et il sera également à l’affiche du film Borderlands dans le rôle de Claptrap, qui sortira dans quelques mois. Comme pour ces deux films, on imagine que l’acteur se contentera de prêter sa voix au personnage numérique. N’oublions pas non plus que l’histoire d’amour entre l’acteur et le monde du jeu vidéo remonte à quelques années, puisqu’il incarnait le protagoniste de Brütal Legend, avant d’être présent au casting de Psychonauts 2.

Le film Minecraft devrait sortir le 4 avril 2025 aux Etats-Unis et sera réalisé par Jared Hess. Puisque le jeu est immensément populaire, son adaptation sera surveillée de très près.