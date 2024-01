La 3DS et la Wii U se préparent à s’éteindre

La mise à mort des services en ligne de la 3DS et la WiiU sera donc effectuée le 8 avril prochain, ce qui veut dire que dès cette date, il ne sera plus possible de profiter des diverses fonctionnalités online des deux machines. Plus de coopération en ligne, plus de classement en ligne, plus de SpotPass, en bref, plus aucune interactivité en ligne avec d’autres personnes. Seuls les services Banque Pokémon et Poké Transfert resteront ouverts encore pendant un moment indéterminé, tandis que le StreetPass n’est pas concerné par cette mesure, étant donné qu’il agit sur le réseau local.

Si vous avez déjà acheté un jeu sur l’eShop, vous serez toujours en mesure de le retélécharger indéfiniment, en profitant des mises à jour qui ont déjà été publiées pour ce même jeu. Mais c’est malgré tout la fin d’une époque, avec une pratique qui va devenir de plus en plus courante pour des consoles et des jeux toujours plus connectés.