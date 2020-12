Un Nintendo Direct centré sur le parc d’attraction ce soir

Surprise, on va avoir droit à un nouveau Nintendo Direct mais pas la peine de s’enflammer puisque cela ne parlera pas exactement de jeu vidéo mais du parc d’attraction.

Les toilettes ont pour thème Waluigi

Après des années d’attente et de teasing, le Super Nintendo World va enfin ouvrir ses portes le 4 février 2021. Ce parc d’attraction situé au sein du Universal Studios Japan d’Osaka a eu droit à de nombreux teasers et fuites mais on suppose que rien n’en montrera autant que le Nintendo Direct d’aujourd’hui qui lui sera entièrement dédié.

Vu l’horaire d’écriture de cette news, Nintendo France n’a pas encore confirmé une traduction de la diffusion dans notre langue mais sachez que Nintendo of America a bien annoncé une version anglaise de la vidéo, signe qu’il ne s’agit pas d’un Direct exclusif au Japon. Crainte que l’on pouvait avoir vu le besoin de se rendre sur place pour profiter du parc.

La vidéo sera diffusée ce soir à minuit et durera environ 15 minutes, le constructeur-éditeur tient à insister sur le fait qu’aucun jeu ne sera annoncé lors de ce Nintendo Direct, probablement pour tenter de contenir la hype des fans qui seront probablement déçus.

En attendant une confirmation de la VF, voici au moins le lien pour suivre la présentation en anglais sur Youtube.