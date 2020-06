Une photo aérienne dévoile le parc d’attractions Super Nintendo World dans son ensemble

En construction depuis quelques années maintenant, le parc d’attractions japonais dédié à l’univers de Mario ne s’est montré que très rarement depuis son annonce. Seuls des concepts et quelques photos volées nous ont donné un petit aperçu du rendu final. Grâce à une nouvelle photo aérienne, on peut désormais observer d’un peu plus près ce que l’on nous réserve.

Nintendo vu du ciel

Nous devons cette photo à un utilisateur d’instagram @imaiko02 qui a pris cette photo aérienne nous donnant une belle vue d’ensemble du parc d’attractions situé à Universal Studio Japan. Il était prévu qu’il ouvre lors des Jeux olympiques de Tokyo, malheureusement tout a été reporté à l’année prochaine en raison de la pandémie.

On y reconnait facilement l’univers du plombier avec ce cliché vu du ciel, en effet le château de Bowser vers la gauche ou encore celui de Peach à l’entrée sont facilement reconnaissables. Plus généralement on retrouve l’univers coloré que l’on connait avec des tuyaux servant de passages (comme celui après le parking sur la droite). Sans oublier l’attraction dédié à Mario Kart, et il sera apparemment possible de faire le tour du parc à dos de Yoshi.

Nintendo a également annoncé en septembre que Super Nintendo World va « redéfinir l’expérience du parc d’attraction » notamment avec un bracelet magnétique enregistrant tous vos scores. Toutefois, seul ceux présents sur le territoire japonais pourront en profiter à son lancement.