Calendrier des sorties jeux vidéo avril 2024

Vous en avez l’habitude, notre équipe revient sur les sorties majeures à venir avec notre traditionnel calendrier. Après un mois de mars terriblement chargé, entre Peach, Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin et bien d’autres, avril se calme un peu. Il faut dire que la fin d’année fiscale de la majorité des studios se terminant au 31 mars, on est souvent dans une période idéale pour souffler un peu. Quoique, il y a tout de même quelques rendez-vous à ne pas manquer. Voici toutes les sorties jeux vidéo d’avril 2024 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en avril 2024

Avant de vous faire parvenir la traditionnelle liste des sorties à venir, on vous propose d’abord une vidéo qui revient sur les gros jeux à ne pas manquer. Une sélection qui revient logiquement sur Stellar Blade, la prochaine exclusivité PS5, ou encore SAND LAND, adaptation du manga éponyme d’Akira Toriyama. On aura aussi la possibilité de mettre la main sur TopSpin 2K25, qui signe le retour d’un jeu de tennis ambitieux mais aussi No Rest for the Wicked, prochaine production du studio Moon Studios (Ori).

Les jeux de avril 2024

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de avril 2024 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

2 avril

Withering Rooms (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

ASTRA: Knights of Veda (PC, iOS, Android)

Saviorless (PC, PS5, Switch)

3 avril

Deceit 2 (PS5, Xbox Series)

No Plan B (PC)

4 avril

Turbo Golf Racing (PC, Xbox One, Xbox Series, PS5)

Freedom Planet 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

The Gap (Switch)

9 avril

10 avril

Broken Roads (PC, PS4, PS5, Xbox One , Xbox Series)

House Flipper 2 (PS5, Xbox Series)

Ereban: Shadow Legacy (PC)

Inkbound (PC)

11 avril

Moonglow Bay (PS5, PS4, Switch)

Loretta (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Let’s Revolution (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

12 avril

Jack Holmes: Master of Puppets (PC, PS5)

16 avril

17 avril

Dead Island 2 Sola (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

18 avril

Sker Ritual (PC, PS5, Xbox Series)

No Rest for the Wicked (PC early access)

Soul Covenant (Meta Quest, PSVR2)

Final Fantasy XVI The Rising Tide (PS5)

19 avril

ArcRunner (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Whisker Waters (Switch)

23 avril

25 avril

Another Crab’s Treasure (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)

SaGa Emerald Beyond (PC, PS5, PS4, Switch)

Whisker Waters (PC, PS5)

Megaton Musashi W: Wired (PC, PS4, PS5, Switch)

26 avril

28 avril

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster (Switch)

30 avril

Sea of Thieves (PS5)

Braid: Anniversary Edition (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Acheter au meilleur prix vos jeux physiques avril 2024