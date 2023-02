Baten Kaitos I & II HD Remaster : la compilation confirmée pour cet été

Les rumeurs avaient vu juste, Baten Kaitos I & II reviendront bien cet été sur Nintendo Switch. Enfin, ces JRPG culte de la Gamecube pourront enfin être jouables sur un sipport moderne.

Un remaster plus léger qu’espéré ?

Après tant d’année à l’avoir attendu en vain, Bandai Namco annonce finalement la bonne nouvelle ce soir lors de ce Nintendo Direct. Nous retrouverons donc les deux jeux, à savoir Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu et Baten Kaitos Origins avec des améliorations graphiques ainsi que quelques fonctionnalités qui bonifient le confort de jeu. Précisons néanmoins que seul le premier proposera des textes en français comme à l’époque tandis que le second ne disposera que de textes en anglais, japonais, chinois et coréen. Concernant les voix, seul le doublage japonais sera proposé.

Afin de le rendre plus digeste pour les nouveaux joueurs, les jeux auront une interface remaniée et de nouveaux modèles pour les personnages principaux ainsi que les objets sur le champ de bataille. On nous promet également un framerate plus stable, un mode qui empêche les rencontres aléatoires, un mode auto-combat, la possibilité de passer les cut-scenes et une auto-sauvegarde.

Le site officiel nous indique qu’il n’y aura pas de contenu supplémentaire, mais d’autres questions demeurent. Nous attendons une confirmation précisant si ces remaster seront exclusifs à la Switch et s’ils disposeront ou non d’une version physique. Rien n’indique aussi qui est en charge de ce travail de refonte ni même si Monolith Soft (le studio à l’origine des jeux qui appartient maintenant à Nintendo) a joué un rôle ici.

Baten Kaitos I & II devrait en tout cas arriver cet été sur Nintendo Switch.