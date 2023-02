Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp refait surface avec une date de sortie fixée en avril

On ne savait plus trop s’il fallait l’espérer ou non : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp avait disparu des radars suite à son report à une date indéterminée l’année passée. Une décision qui avait été motivée par la guerre en Ukraine par respect par les victimes. Un an plus tard, Nintendo a sans doute jugé qu’il était tout de même temps de sortir sa compilation. Voici la nouvelle date de sortie.

Advance Wars revient en avril

C’est désormais acté et officiel : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sera disponible le 21 avril 2023 sur Nintendo Switch. Les précommandes viennent d’ailleurs d’être lancées sur l’eShop pour les plus impatients. Une date qui semble maintenant définitive, puisque l’on sait que le titre avait terminé son développement depuis bien longtemps maintenant.

Pour illustrer cette annonce, Nintendo a publié un court trailer, qui présente Andy, Max, Sami et d’autres personnages. Une courte animation, qui ne montre pas de gameplay, mais qui fixe le rendez-vous à dans quelques semaines. Rappelons que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est une compilation remake des deux premiers épisodes, adoptant un nouveau style graphique et quelques nouveautés.