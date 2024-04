Cette semaine aura aussi été marquée par les nombreux poissons d’avril, ce qui veut dire que les éditeurs évitaient de faire des annonces sérieuses afin de ne pas créer de confusion. On a tout de même eu des choses à voir, comme les premières previews de Hellblade 2, mais aussi la promesse d’un Like a Dragon Kiwami 3 dans le futur ou encore de tout ce qu’il se passe du côté des jeux Star Wars, entre l’arrivée prochaine de Star Wars Outlaws et le futur indécis de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.