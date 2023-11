Nintendo annonce un film The Legend of Zelda en live-action en association avec Sony

Vous avez bien lu, Zelda va bien être adapté sur grand écran, et avec de vrais acteurs. Il ne s’agit pas d’une rumeur lâchée par un insider du dimanche, mais bien d’une information officielle qui nous vient de Nintendo, qui annonce que le film sera produit par Shigeru Miyamoto en compagnie de Avi Arad, qui gère Sony Pictures Entertainment. Le film sera co-financé à 50% par Nintendo tandis que la distribution du film sera assurée par Sony. Si on s’attendait un jour à voir les deux géants collaborer de la sorte…

Et on a même un réalisateur. C’est Wes Ball qui va donner vie au royaume d’Hyrule au cinéma, après s’être occupé des films de la saga Le Labyrinthe et du prochain long-métrage La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume. Aucun acteur n’a été désigné pour le rôle de Link et aucune annonce n’a été faite concernant le casting de cette adaptation.

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1]

