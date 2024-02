Nightingale : Le jeu de survie partage une grosse vidéo de gameplay avant sa sortie en accès anticipé

Lancement ce 20 février sur Steam et l’Epic Games Store

Pendant pas moins de huit minutes, le jeu passe en revue l’ensemble du contenu qui sera disponible dans le cadre de son early access. De la personnalisation de son personnage aux systèmes de constructions et de crafting, en passant par les combats contre diverses créatures, l’exploration en utilisant des cartes de royaume, ou encore le Guet, son centre social, il devrait largement y avoir de quoi s’occuper. Notez que cette vidéo est également l’occasion d’en voir davantage sur ce que le titre semble capable de proposer sur les plans artistiques et graphiques.

Rendez-vous demain, mardi 20 février, pour découvrir l’accès anticipé de Nightingale sur Steam et l’Epic Games Store. Pour rappel, ce titre sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à cinq joueurs/joueuses et nous invitera à survivre au sein des Faewilds, un univers étrange mélangeant fantasy et époque victorienne.