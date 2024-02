La survie en époque victorienne arrive

Avec l’incroyable succès de Palworld et le très bon Enshrouded, l’année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les jeux de survie. Pourtant, d’autres prétendants sont encore attendus, notamment Nightingale, un titre annoncé pendant la cérémonie des Game Awards en 2021. Prévu initialement pour 2022 avant d’être repoussé à 2023 puis à nouveau décalé pour 2024, on commençait à se demander si celui-ci allait vraiment sortir. Bonne nouvelle, il sera bien là d’ici la fin du mois.

Entre ses reports constants et l’absence de communication ces derniers temps, on aurait pu imaginer un ultime report. Pourtant, c’est tout le contraire : alors qu’il devait arriver le 22 février, Nightingale est même avancé au 20 février, date à laquelle il entrera en accès anticipé. Deux petits jours, qui ne changeront pas grand-chose à votre planning, mais qui rassurent quant à l’état d’avancement du développement.

Développé par Inflexion Games, un nouveau studio composé d’anciens vétérans du milieu, notamment issus de BioWare, Nightingale est un jeu de survie alliant PvE et PvP dans un monde de low-fantasy qui prend place à l’époque victorienne. Jouable en solo mais sans doute meilleur à plusieurs, il sera possible d’y jouer en équipe jusqu’à 5 personnes et de découvrir de nombreuses cartes tout en construisant et en personnalisant des domaines. Une expérience à découvrir ce 20 février sur Steam et l’Epic Games Store.