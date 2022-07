Nightingale : Tout savoir en vidéo sur le jeu de survie coopératif PvE prévu pour 2022

Des jeux survie, on en manque pas, mais des jeux de survie avec les moyens d’un AAA, c’est devenu un peu plus rare ces derniers temps. Alors forcément, quand des anciens de chez BioWare se mettent à imaginer leur propre jeu de survie avec beaucoup de moyens, et surtout un univers pas comme les autres, il y a de quoi être intrigué.

Nightingale a fait parler de lui à quelques reprises au cours de ces derniers mois, et on devrait assister à son premier lancement dès cette année, mais avant cela, on vous offre ici un récapitulatif de tout ce que l’on sait à propos du titre. Entre son gameplay, sa partie PvE, son système de cartes, ses biomes différents… On fait le tour du jeu afin de voir ce qu’il faut en attendre.