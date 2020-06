Night City Wire : L’événement centré sur Cyberpunk 2077 aura lieu demain à 18h

Le compte Twitter officiel du jeu a parlé, le Night City Wire, l’événement dédié au très attendu Cyberpunk 2077 aura lieu demain à 18h, et le show devrait durer environ 25 minutes. Le studio nous promet un beau programme afin d’immerger encore plus les joueurs dans l’univers de Night City.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020