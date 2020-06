Cyberpunk 2077 aura du retard sur Google Stadia

La plateforme de cloud-gaming de Google n’accueillera pas Cyberpunk 2077 à la rentrée et accusera donc un retard de plusieurs mois sur la sortie calée au 17 septembre prochain. Stadia rate encore le coche avec probablement l’un des jeux les plus attendu de l’année.

Le jeu bientôt gold

Dans un communiqué dédié à la campagne marketing, CD Projekt rappelle la date de sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One prévue pour le 17 septembre et sur Google Stadia « d’ici la fin de l’année » sans plus de précision. On apprend par la même occasion que le jeu va bientôt entrer en phase de production finale et passera au statut gold, ce qui signifie que le titre est prêt à être mis en galette.

Les plus impatients devront donc passer par les moyens traditionnels que sont le PC et les consoles même si il sera possible d’y jouer en streaming grâce à Nvidia GeForce Now. Pas plus d’informations non plus sur les versions nouvelles générations PS5 et XBX même si l’on sait que Cyberpunk 2077 profitera de l’option « Smart Delivery » sur XBX à condition de l’avoir acheté sur Xbox One.