NieR Replicant ver.1.22 fête son premier million, tandis que NieR: Automata célèbre son sixième

La série NieR n’est décidément plus vraiment une licence dite de « niche », étant donné sa popularité dans les charts depuis quelques années. NieR Automata nous laisse régulièrement au courant de ses derniers chiffres de ventes, et c’est maintenant NieR Replicant ver.1.22 qui passe un cap symbolique.

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139… have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively!

Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N

— NieR Series (@NieRGame) June 22, 2021