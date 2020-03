NieR: Automata Become as Gods Edition arrive sur le Game Pass le 2 avril

Non content d’avoir annoncé le retour de NieR Replicant via un remaster, Square Enix a aussi donné une bonne nouvelle pour les possesseurs du Xbox Game Pass.

Une sortie prochaine et de jolis chiffres de ventes

On apprend en effet que NieR: Automata sera bientôt disponible dans l’offre d’abonnement de Microsoft, en tout cas sur console. Le titre arrivera logiquement dans sa version Become as Gods Edition, qui contient quelques DLC esthétiques et le contenu plus conséquent nommé 3C3C1D119440927.

Le titre arrivera dans le Game Pass dès le 2 avril prochain, de quoi faire découvrir NieR Automata a un nouveau public. Dans le même temps, nous avons d’ailleurs appris que le jeu s’est écoulé à 4,5 millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie, ce qui confirme une fois de plus que le succès de cet épisode n’est plus à prouver.