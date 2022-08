Nickelodeon All-Star Brawl : Hugh Neutron est disponible

Nickelodeon All-Star Brawl n’a pas été retenu parmi les jeux officiels des tournois de l’EVO 2022 mais cela n’est pas grave puisque cela ne l’empêche pas de participer au festival des annonces grâce à la sortie immédiate d’Hugh Neutron.

Nickelodeon All-Star Brawl donne de ses nouvelles

Nickelodeon All-Star Brawl continue de dérouler son Season Pass nommé le Universe Pack. Après Jenny, c’est donc au tour d’Hugh Neutron de dévoiler sa vidéo de gameplay et de rejoindre immédiatement le jeu. Il n’arrive pas seul puisque son DLC contient également son terrain qui est simplement un rêve du père de Jimmy Neutron (qui, on le rappelle, n’est pas dans le jeu, lui).

Si vous n’avez pas suivi, sachez que le Pass permettra d’ajouter un total de trois personnages lors de la première année du jeu. Vu que les trois membres avaient été annoncés directement, on sait déjà que c’est Rocko qui viendra clore la saison cet automne.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Le titre était dans les jeux du PS Plus Essentiel de juin.