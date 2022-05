Nickelodeon all-star brawl dévoile le contenu de sa saison 1

Nickelodeon All-Star Brawl n’allait pas se laisser distancer par MultiVersus. Et si le Smash-like de Warner n’a pas annoncé de nouveaux personnages hier, celui de Nickelodeon n’a pas hésité à présenter trois DLC d’un coup.

Hé Nickelodeon All-Star Brawl, il est où mon Squidward ?

Comme toujours, Nickelodeon All-Star Brawl a laissé l’exclusivité de sa communication au site américain IGN qui a donc pu diffuser ce trailer qui présente les trois personnages qui composent le Universe Pack qui est vendu 11,99€. Chacun viendra avec son propre stage et un costume alternatif ce qui fait que le rapport contenu-prix est loin d’être honteux.

Disponible dès aujourd’hui, on retrouve Jenny (XJ-9) de la série Jenny Robot (ou My Life as a Teenage Robot en version originale. Cet été, ce sera au tour de Hugh Neutron de suivre les traces de Nigel Delajungle dans le rôle du personnage du père choisi au détriment du protagoniste pour des raisons de memes. Et l’automne verra l’arrivée de Rocko de Rocko’s Modern Life.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.