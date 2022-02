Nickelodeon All-Star Brawl ajoute Shredder gratuitement

Avant sa sortie, Nickelodeon All-Star Brawl nous avait promis l’ajout de deux personnages DLC gratuits. On avait eu droit à Garfield en décembre et c’est aujourd’hui au tour de Shredder, l’ennemi juré des Tortues Ninja, de rejoindre le casting du jeu.

Nickelodeon All-Star Brawl peut maintenant passer aux DLC payants

Car oui, Ludosity nous a fait une « Et ça sort maintenant » en publiant la mise à jour contenant le jeu en même temps que le studio annonçait officiellement le personnage, en exclusivité pour IGN comme d’habitude. Son arrivée n’est pas une grande surprise puisqu’il avait été dataminé depuis le début.

En revanche, on ne s’attendait pas au terrain qui l’accompagne, lui aussi de façon gratuite. En effet, il s’agit non pas d’un stage lié aux Tortues Ninja, ni à un univers déjà présent et même pas un dessin animé en général puisqu’il s’agit du plateau du jeu télévisé Double Dare diffusé sur la chaîne Nickelodeon dans les années 80-90.

La mise à jour corrige plusieurs bugs et rééquilibre un peu les personnages, on vous invite à lire la patchnote en anglais sur Steam si des informations telles que « Spongebob : Aerial Mid Light – Stun gain decreased (9 → 7) » vous intéressent. En revanche, il n’y a pas le crossplay pourtant promis pour ce trimestre, ni les doublages qui doivent aussi arriver prochainement.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.