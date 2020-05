New World présente les Guerres et les Invasions en vidéo

Repoussé au 25 août prochain, New World poursuit son développement. Après avoir présenté son système de combat et les Brèches Corrompues, le MMO sandbox donne un aperçu des Guerres et des Invasions, ses modes JcJ et JcE, en vidéo.

Une Guerre réunissant 100 joueurs au même endroit

Si vous suivez un peu l’actualité autour du jeu d’Amazon Game Studios, vous savez certainement que plusieurs factions vivent dans le monde d’Aeternum. Elles possèdent toutes des territoires qui peuvent être conquis. Si un groupe de joueurs acquiert une solide réputation, elle peut tenter d’agrandir les terres de son clan par la force en déclenchant une Guerre qui pourra la mener jusqu’à la prise d’une forteresse adverse.

Se déroulant sur une carte capable de réunir 100 joueurs en même temps (50 vs 50), l’affrontement dure une heure maximum. L’assaillant doit utiliser ses armes de siège pour faire tomber la porte principale et s’emparer du drapeau ennemi dans le délai imparti. S’il n’y arrive pas, le combat est perdu.

L’Invasion est le mode JcE et est présenté comme étant « un des points forts du titre. » Avec l’aide d’autres joueurs, vous devez repousser les vagues de créatures corrompues qui fondent sur vous et veulent eux aussi agrandir leur territoire. Participer et gagner ces batailles vous permettra d’obtenir diverses récompenses, de l’argent et d’augmenter votre réputation. Dans la vidéo de présentation, les développeurs précisent que cet événement arrivera assez souvent donc soyez sur vos gardes en permanence.

New World sortira le 25 août sur PC et se laissera approcher par l’intermédiaire d’une bêta fermée en juillet.