New World : le MMO d’Amazon présente son système de combat

Malgré des licenciements et l’annulation de plusieurs projets, Amazon Game Studio ne baisse pas les bras et continue de donner des nouvelles de New World à travers une nouvelle vidéo.

Une bêta en avril et la 1.0 pour mai 2020

Après s’être attardé sur son univers, qui enverra le joueur dans l’étrange monde d’Aeternum, et les factions qui y vivent, le studio américain nous présente pendant cinq minutes le système de combats de son MMO sandbox. Ne se démarquant pas vraiment pour son originalité, les affrontements mêlent attaques, parades et esquives tout en y ajoutant un peu de magie et surtout des animations encore très rigides.

New World devrait entrer en phase bêta dès le mois prochain avant de sortir définitivement en mai 2020 sur PC.