New World : Le changement de serveur temporairement gratuit pour lutter contre les files d’attentes

On savait que New World était très attendu, mais le lancement du jeu qui a eu lieu hier a visiblement pris tout le monde de court, même Amazon Games. Avec plus de 700 000 personnes connectées hier sur le jeu sur Steam, le MMO a été l’un des meilleurs lancements de cette année. Ce qui devrait donc être une bonne nouvelle en temps normal, mais face à cet afflux de joueurs et de joueuses, les serveurs du jeu ont bien du mal à tenir le choc, et Amazon tente tant bien que mal de les désengorger.

Un service gratuit, mais que pour un temps

Dans un post de blog diffusé sur le site officiel de New World, l’équipe de développement revient sur ces dernières 24 heures, qui ont dû être éprouvantes à bien des égards. Il est alors fait mention des longues files d’attente qui bloquent l’entrée au jeu, et qui ont causé de nombreux avis négatifs hier sur la page Steam du jeu.

L’équipe déclare être activement à la recherche de solutions rapides pour désengorger les serveurs, et va donc permettre temporairement aux utilisateurs de changer de serveurs sans avoir à payer pour ce service. Durant deux semaines, il sera possible de délocaliser son personnage pour aller voir les autres serveurs, et ce sans coût supplémentaire.

Cela permettra notamment aux personnes de retrouver leurs amis si jamais ils ne sont pas sur le même serveur, tout en espérant que les files d’attentes diminuent dans les serveurs les plus occupés. Evidemment, Amazon Games promet aussi l’ajout de nouveaux serveurs très rapidement pour lutter contre l’attente, tout en voyant comment augmenter le nombre de joueurs et de joueuses sur un même serveur sans que celui-ci ne fasse des siennes.

Pour plus d’informations sur le titre, vous pouvez découvrir notre guide complet de New World ou lire nos astuces pour bien débuter. Si vous souhaitez vous procurer le jeu, nous vous listons les différentes éditions disponibles.