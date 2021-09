New World effectue un départ tonitruant sur Steam

Après de multiples reports, c’est enfin le grand jour pour New World. Le MMO d’Amazon est disponible depuis ce matin et est déjà le sujet de conversation numéro 1 d’une partie de la communauté PC, étant donné que le titre était très attendu. Et cela se voit déjà dans les chiffres, notamment sur SteamDB, où m’on peut voir les premiers résultats impressionnants réalisés par le MMO.

Le nouveau monde est bien rempli

On savait que New World allait effectuer un départ canon, mais on imaginait pas le titre démarrer aussi bien. Selon SteamDB, à l’heure où l’on écrit ces lignes, le jeu a atteint un pic à plus de 550 000 joueurs et joueuses, ce qui est colossal, et cela n’arrête pas d’augmenter.

A titre de comparaison, c’est plus que Valheim et ses 502 387 utilisateurs, encore plus qu’Among Us avec 447 476 de consommateurs, et même plus que GTA V avec son pic à 264 548 sur la plateforme de Valve. Le titre se positionne ainsi comme étant le cinquième jeu du classement concernant le pic d’activité sur Steam, derrière Cyberpunk 2077.

Alors bien entendu, si Amazon peut sabrer le champagne, tout n’est pas tout rose dans ce lancement. Le jeu récolte de très nombreux avis mitigés à cause des serveurs qui sont en peine depuis ce matin, et empêchent les utilisateurs de connecter en les plaçant dans une file d’attente (et on compatit, puisque l’on est aussi dans cette situation à la rédac).

Dans tous les cas, le lancement du jeu fait parler, et c’est déjà une bonne nouvelle pour Amazon. Et si vous aussi vous jouez au MMO, n’hésitez pas à suivre nos conseils pour bien démarrer votre périple dans New World.