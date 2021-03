Le prochain Need for Speed ne sortira pas en 2021, Criterion va en renfort sur Battlefield 6

La série Need For Speed devait nous livrer un nouvel épisode cette année, comme EA l’avait confirmé au cours de l’été dernier avec une première vidéo qui nous montrait le moteur du jeu, afin de présenter ce à quoi la licence ressemblerait sur la nouvelle génération de consoles. Il faudra visiblement attendre encore une année de plus avant d’en voir pleinement le résultat, puisque l’éditeur a annoncé lors d’une interview avec Polygon que le studio Criterion allait venir en renfort sur le développement du prochain Battlefield.

Une crise sanitaire qui change tout

Durant cette interview avec Laura Miele, directrice des studio EA, on apprend que le prochain Need For Speed ne sortira pas en 2021. Cela est le résultat de plusieurs facteurs, comme la pandémie, mais aussi le fait que le rachat de Codemasters va tout de même permettre à EA de sortir un jeu de racing cette année, rendant alors Need For Speed moins « indispensable ».

Mais le gros de cette décision vient surtout du fait que Criterion a été placé sur le développement du prochain Battlefield en compagnie de DICE. Le titre doit sortir durant l’automne prochain.

Laura Miele tient tout de même à rassurer les fans des deux franchises en déclarant que cela n’est pas une mauvaise nouvelle, et que cela n’a rien à voir avec ce qu’il se passe du côté de BioWare et d’une quelconque restructuration de projets chez EA :

« Il était hors de question de prendre cette décision dans inclure l’avis de Criterion et sans en avoir discuté avec eux auparavant, notamment de l’impact qu’ils pourraient avoir [sur Battlefield]. Ils ont travaillé sur Star Wars Battlefront, sur certains Battlefield, et ils ont une relation très proche avec DICE. Je suis vraiment confiante à l’idée que cela sera très positif pour eux. »

Need For Speed reste chez Criterion

Cela ne veut pas dire que Battlefield est en difficulté non plus selon elle, puisqu’elle affirme que le prochain épisode va être génial avec un incroyable potentiel, et que les équipes travaillent très dur à distance pour maintenir le cap.

Elle déclare aussi que dès que le travail de Criterion sera terminé sur Battlefield, le studio retournera travailler sur Need For Speed. Il n’est donc pas question de confier à la série à un autre studio ou à Codemasters.

En somme, selon elle, ce changement n’est surtout le résultat que de la pandémie actuelle, qui complique les choses à cause du travail à distance. Espérons maintenant que le prochain Battlefield puisse profiter de ce renfort de taille, avant sa sortie prévue dans quelques mois.