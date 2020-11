EA : Battlefield 6 est prévu pour la fin d’année 2021, un nouveau Need for Speed avant mars 2022

EA n’a pas forcément connu une année folle en sorties, avec peu de jeux marquants publiés ces derniers mois. Lors de son dernier bilan financier, l’éditeur a fait le point sur ces derniers résultats en évoquant la fin de l’année fiscale en cours, mais aussi en précisant un peu mieux les contours de l’année 2021/2022, avec plusieurs jeux à venir comme le très attendu Battlefield 6.

Le remaster de Mass Effect pour bien finir l’année ?

Avant de parler de l’année à venir, EA a bien précisé que durant cette année fiscale, qui se termine en mars 2021, deux titres verront le jour. Le premier sera un jeu de la gamme EA Originals, que l’on peut imaginer être Lost in Random étant donné que celui-ci s’est montré plusieurs fois ces derniers mois.

Le second jeu est décrit comme un remaster, et là encore, cette indication laisse très peu de place au doute. Mass Effect Trilogy Remastered semble être tout désigné pour remplir cette case, avec une potentielle annonce pour le N7 Day le 7 novembre prochain, soit demain.

Une année 2021/2022 plus riche

L’année fiscale 2021/2022, qui début en avril 2021 et se termine en mars 2022 promet d’être un peu plus remplie. Ce sont au total 6 jeux qui seront publiés durant cette période, à condition qu’aucun retard ne vienne s’en mêler.

Parmi ces jeux, on retrouvera évidemment les simulations de sport annuelles, comme Madden, NHL et FIFA, tandis que le nouvel opus de Need For Speed, aperçu brièvement lors de l’EA Play Live 2020, devrait également sortir durant cette année.

EA compte surtout sur la présence de Battlefield 6, qui est même confirmé pour la fin d’année 2021. Le titre devrait arriver sur les consoles de nouvelle génération, et plus d’informations seront dévoilées durant le printemps 2021.

Quant au dernier jeu, c’est l’inconnu. Les plus optimistes penseront au nouveau Dragon Age, à moins qu’il ne s’agisse d’un nouveau EA Originals. On pourrait également penser à un Star Wars Jedi Fallen Order 2, mais cela semble un peu prématuré.