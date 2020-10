NBA 2K21 nous dévoile du nouveau gameplay next-gen

2K Games et Visual Concepts viennent de publier une nouvelle vidéo de gameplay next-gen pour NBA 2K21 (vous pouvez lire ou relire notre test), une vidéo d’environ quatre minutes enregistré sur PlayStation 5.

Un regard sur les progrès next-gen

Fan de basket-ball et de NBA 2K, voici du nouveau gameplay pour NBA 2K21 next-gen. Prêts ? Dans la vidéo, vous allez voir quelques minutes d’un match opposant les Golden State Warriors (Stephen Curry en première ligne) et les New Orleans Pelicans (avec la future star Zion Williamson).

Le producteur exécutif de Visual Concepts, Erick Boenish et le directeur du gameplay, Mike Wang commentent lors de la partie et soulignent certains des progrès et les fonctionnalités de gameplay que le jeu proposera sur les prochaines générations de consoles.

NBA 2K21 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC et sortira le 10 novembre sur Xbox Series et le 12 novembre sur PlayStation 5.