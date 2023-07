Naughty Dog : Evan Wells, co-président, va quitter le studio après y avoir travaillé pendant 25 ans

La fin d’une ère chez Naughty Dog

Après avoir travaillé sur les licences Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted et The Last of Us, Evan Wells a annoncé lui-même son départ avec une lettre qui a été postée sur le site officiel du studio. Il annonce qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’année, tout en ajoutant que des discussions à propos de son départ ont lieu depuis maintenant plus d’un an, ce qui n’est donc pas une surprise pour Neil Druckmann :

« Cette décision s’accompagne d’émotions puissantes et contradictoires, mais j’ai réalisé que je suis satisfait de mon temps passé au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des 25 dernières années. Je ne pourrais pas être plus confiant dans la capacité de Neil à continuer à diriger le studio. C’est le bon moment pour moi de lui donner l’opportunité, ainsi qu’aux autres membres de l’équipe de direction du studio, de diriger le studio vers un avenir prospère. »

Il adresse aussi un mot sur les projets en cours au sein du studio, afin de rassurer les plus inquiets suite au report du jeu multijoueur The Last of Us :

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par nos projets actuels et ne pas voir ces jeux arriver à leur terme va être difficile. Mais nous n’avons jamais eu une équipe aussi forte pour nous assurer que nous les publierons d’une manière qui élèvera les normes de l’industrie et qui dépassera toutes les attentes. »

Neil Druckmann est donc désormais seul maître à la barre ici, et doit maintenant faire face à de sacrés challenges avec les jeux qui sont en cours de développement au sein du studio. En attendant d’avoir des nouvelles de ces projets, on souhaite bonne continuation à Evan Wells dans ses futurs plans, encore inconnus.