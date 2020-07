Test Drive Unlimited Solar Crown annoncé, toutes les infos

Nacon a profité de sa conférence de ce mardi 7 juillet pour annoncer le retour d’une franchise tant attendue par les fans : Test Drive Unlimited Solar Crown vient d’être officialisé et vient de lâcher ses premières informations. On fait le point sur ce que l’on sait.

Le retour de Test Drive

En 2016, BigBen Interactive, l’ancien nom de Nacon, avait racheté la licence Test Drive Unlimited et confirmé le développement d’un nouvel opus. Aujourd’hui, l’éditeur français le présente pour la première fois. Nommé Solar Crown, ce nouveau volet sera développé par KT Racing (Kylotonn, derrière WRC 8 ou encore TT Isle of Man 2) mais n’a pas lâché de réelles images de gameplay.

Cependant, on sait qu’il offrira plus de liberté au joueur dans la progression et qu’il sera possible de personnaliser son avatar. Alain Jarniou, directeur créatif, explique que si le nom du jeu fait référence à la Couronne Solaire, ce n’est pas pour rien puisque c’est le nom de la compétition dans le dernier épisode et ce nouvel opus veut reprendre le concept de ce championnat.

Malheureusement, pas de date de sortie, les développeurs ayant déclaré vouloir prendre leur temps. Pas de console non plus mais nul doute que les consoles de nouvelle génération seront concernées.