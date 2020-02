My Hero One’s Justice 2 : un nouveau trailer pour présenter le casting

A l’approche de sa sortie, My Hero One’s Justice 2 précise de plus en plus ses différentes nouveautés ainsi que les derniers ajouts d’un casting déjà bien conséquent. Après avoir annoncé la présence de Gang Orca et les élèves de Shiketsu, Bandai Namco nous dévoile un trailer où l’on peut voir ces héros en action.

Un aperçu des modes de jeu

Hormis les nouvelles versions de Deku et de Overhaul, on découvre de nouvelles images pour ces personnages que l’on avait pas encore vu en vidéo, comme Camie et Seiji, ou encore le vilain Kendo Rappa. Ce trailer est également l’occasion de nous présenter les différents modes de jeu, comme le mode Mission ou le mode Arcade.

Le mode Histoire reprendra quant à lui le même schéma que celui du premier opus, avec quelques cinématiques qui viendront ponctuer l’aventure.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch dès le 13 mars prochain.