My Hero One’s Justice 2 ajoute Kendo Rappa et un nouveau mode de jeu

On pouvait penser que l’ajout des nouvelles formes de Chisaki et Deku venaient compléter le casting de ce My Hero One’s Justice 2, mais il n’en n’est rien. Bandai Namco nous révèle que Kendo Rappa sera lui aussi présent dans le roster du jeu.

Un mode mission supplémentaire

Ce vilain fait partie de la bande de Overhaul, et des Huit Manipulables au sein de l’organisation des Huit Préceptes de la Mort. Il possède une force physique phénoménale et peut tenir tête aux héros pros sans problème. Avec sa présence, on espère que les autres yakuzas sous les ordres de Chisaki seront eux aussi ajoutés au jeu.

En plus de cela, on apprend qu’un nouveau mode « mission » verra le jour. Il s’agira ici de créer notre propre agence de super-héros, afin d’effectuer diverses missions pour faire progresser notre personnage ou recruter d’autres héros, voire même des vilains.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.