Il ne reste plus qu’un gros mois avant la sortie de My Hero One’s Justice 2, mais ce dernier n’a pas encore fini de nous présenter l’intégralité de son casting. La preuve en est que Bandai Namco vient tout juste d’officialiser la présence de Camie Utsushimi et Seiji Shishikura au sein du jeu.

Le lycée Shiketsu sera bien représenté

C’est le dernier numéro du Weekly Jump qui nous apprend que les deux étudiants de Shiketsu seront bien présents aux côtés de leur camarade Inasa. Seiji Shishikura s’est fait remarquer au cours de l’examen des permis provisoires, avec son Alter qui lui permet de modeler la chair. Camie Utsushimi peut quant à elle utiliser des illusions pour tromper ses adversaires.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.