My Hero One’s Justice 2 : Gang Orca sera également jouable

A tout juste un mois de sa sortie, My Hero One’s Justice 2 continue de nous présenter des nouveaux arrivants pour son roster de plus en plus conséquent. Après les élèves de Shiketsu, Camie et Seiji, c’est au tour d’un héros professionnel de faire son entrée, Gang Orca.

Un roster enfin complet ?

L’examinateur de l’examen des permis provisoires sera donc bien présent en tant personnage jouable, comme nous le confirme le magazine Weekly Jump.

On apprend aussi la présence d’un mode Arcade, qui permettra de choisir entre trois routes après chaque fin de combat. On assistera alors à des conversations inédites entre les personnages.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars prochain sur PlayStation 4, PC, Xbox One et Switch.