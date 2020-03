My Hero One’s Justice 2 présente ses vilains en vidéo

Après avoir fait un premier tour des nouveaux arrivants dans le casting des héros, My Hero One’s Justice 2 nous présente aujourd’hui ses vilains, qui comptent bien mettre à mal les élèves de la seconde A.

Les vilains volent le show

Cette vidéo met donc en avant les deux versions du personnage de Chisaki, alias Overhaul, ainsi que Tomura Shigaraki, Kendo Rappa, Twice et enfin Mister Compress. Notez que cette version de Shigaraki est inédite, ce pourquoi elle est montrée dans cette vidéo qui fait le tour des nouveaux vilains.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.