My Hero One’s Justice 2 : un trailer avec Night Eye, Fat Gum et d’autres héros

Puisque le titre sort maintenant dans un peu moins de dix jours, Bandai Namco n’hésite pas à nous rappeler que My Hero One’s Justice 2 promet d’avoir un roster nettement plus conséquent que le premier épisode.

Les derniers arrivants se présentent

Après avoir fait un tour des nouveaux vilains présents dans cet opus, ce trailer nous présente les héros externes à UA, comme les élèves de Shiketsu, Seiji et Camie et les héros professionnels, comme Fat Gum, Gang Orca et bien entendu Sir Night Eye.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.