MotoGP 25 annoncé et daté au 30 avril, le studio promet de réelles nouveautés

Une saison plus garnie ?

Cela fait maintenant plusieurs années que Milestone nous a habitué à sortir un nouvel opus de façon annuelle. Souvent décrié pour son manque d’évolution d’une année à l’autre, le studio milanais avait tenté d’apporter un vent de fraicheur sur l’opus de 2024, notamment en poussant davantage le réalisme et le comportement des motos. A contrario, la balance de la difficulté n’avait pas plu à tout le monde, et le contenu n’avait pas vraiment été soigné.

Pour MotoGP 25, Milestone nous promet quelques changements. Dévoilé avec une première bande-annonce, ce nouvel épisode nous permettra bien sûr de retrouver toute la cuvée officielle de la saison 2025, avec la Moto2, Moto3, pilotes, marques et tracés sous licence, y compris le circuit de Brno en Tchéquie et le Balaton Park de Hongrie, ajoutés au calendrier.

Si peu de changements seront à noter au niveau des mécaniques, avec un volet qui devrait reprendre les bases de l’année passée, on peut souligner quelques efforts côtés contenus. On aura notamment les séances d’entraînement, qui vous permettront de vous entraîner hors compétition. Ce qui inclut trois nouvelles disciplines, à savoir Motard, Flat Track et minibikes, pour du défi supplémentaire. Le Marché des Pilotes et les Commissaires FIM MotoGP sont toujours là, tandis qu’on nous évoque un nouveau système de développement des motos pour mieux contrôler leur évolution sur une saison.

MotoGP 25 est annoncé pour le 30 avril 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Switch. Le cross-play sera inclus dès le lancement, sauf pour la console hybride de Nintendo (qui n’aura pas non plus droit au mode LiveGP et le partage de contenus).