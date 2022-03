Moss: Book II sortira le 31 mars prochain sur PSVR

La suite de l’excellent jeu VR, Moss: Book II, annonce enfin sa date de sortie. Ressortez les casques de réalité virtuelle puisque la souris revient pour de nouvelles aventures à la fin du mois.

On va y laisser quelques dents

Rares sont les jeux VR qui parviennent à marquer durement les joueurs. Si l’on peut par exemple citer Astro Bot Rescue Mission, Beat Saber, et bien sûr Half-Life Alyx, Moss fait clairement parti de cette liste de titres ayant laissés de très bons souvenirs aux amateurs de réalité virtuelle. Moss: Book II est donc particulièrement attendu, et il ne faudra pas attendre très longtemps puisque Polyarc annonce aujourd’hui qu’il sera disponible le 31 mars prochain sur PSVR.

D’après ce que nous dit le studio, il faut vraiment s’attendre à une suite pure et dure qui reprendra énormément d’éléments du premier. Bien entendu, nous aurons de nouveaux alliés à rencontrer et de nouveaux environnements à découvrir. Pour en savoir plus, le studio Polyarc a enregistré un PlayStation Underground en compagnie de Josh Stiksma (ingénieur principal et responsable de la conception), Justin Massongill et Tim Turi (tous deux responsables de la communication).

Même si vous ne comprenez pas l’anglais, c’est l’occasion d’observer du gameplay et notamment quelques nouveautés (garanti sans spoilers). En marge de cette annonce, Polyarc a également dévoilé un joli poster sérigraphié en édition limitée conçu et imprimé par l’artiste Kyle Sauter. De quoi mettre la petite souris bien en valeur sur vos murs.