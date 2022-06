Mortal Kombat 12 : L’acteur de Johnny Cage semble teaser le nouvel épisode

Maintenant que le support de Mortal Kombat 11 est bel et bien terminé, tout le monde se demande sur quoi planche actuellement NetherRealm. Deux choix semblent être les plus probables pour le studio : Injustice 3 et Mortal Kombat 12. Sachant que DC est au cœur d’un grand renouveau chez Warner Bros depuis la fusion avec Discovery, Mortal Kombat 12 semble être le choix de la raison, et ce dernier avait même été teasé il y a de cela quelques mois. Les indices continuent avec une vidéo de Andrew Bowen, la voix du fameux Johnny Cage, qui tease à son tour un nouvel épisode.

Johnny Cage retourne au travail

Comme le rapporte IGN, l’acteur a posté il y a peu un tweet dans lequel on pouvait voir une vidéo de lui devant les locaux de Warner Bros, avec un petit sourire en coin. Un tweet maintenant effacé, ce qui le rend encore plus mystérieux, mais il avait déjà tweeté des vidéos similaires ces derniers mois.

De quoi nous laisser entendre que Andrew Bowen est de retour en studio, probablement pour enregistrer quelques lignes de dialogues pour Johnny Cage, et donc pour le prochain Mortal Kombat. Rien n’est confirmé pour le moment, mais tout semble converger vers un Mortal Kombat 12, plutôt qu’un potentiel Injustice 3, au grand dam des fans de super-héros.