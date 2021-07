Mortal Kombat 11 : Aucun autre DLC n’est prévu, NetherRealm se concentre sur son prochain jeu

Mortal Kombat 11 a eu droit à un long suivi de la part du studio NetherRealm, avec de nombreux DLC qui faisaient revenir des personnages connus de la saga tout en mettant en avant des guests de choix, comme Rambo ou Robocop. Mais comme toute bonne histoire a une fin, le studio annonce que le jeu ne recevra plus de nouveaux contenus.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.

— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021