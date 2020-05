Mortal Kombat 11 : Aftermath montre du gameplay

Warner Bros. Interactive Entertainment et NetherRealms viennent de sortir un trailer de gameplay pour Mortal Kombat 11 : Aftermath, le DLC disponible à partir du 26 mai.

Fujin, Sheeva et Robocop

Le DLC Aftermath de Mortal Kombat 11 (dont vous pouvez voir ou revoir les premières images en vidéo) nous dévoile du gameplay pur et dur, des combattants puissants et sans scrupules. Le trailer nous montre les styles de combat des nouveaux personnages jouables que sont Fujin, Sheeva et Robocop.

Fujin : Le Dieu du vent qui sert les anciens dieux aux côtés de son frère, Raiden, est le protecteur du royaume terrestre. Premier joueur de Mortal Kombat 4, il est capable d’inspirer la bonté et l’héroïsme et de vaincre les forces de la haine et de la tyrannie. Il se bat pour assurer le brillant avenir du royaume terrestre. L’immortel Fujin utilise son épée et son arbalète au combat et libère ses pouvoirs de Dieu à travers une variété d’attaques de manipulation du vent capables de contrôler ses armes mais également ses adversaires.

Sheeva : C’est l a reine à quatre bras, mi-humaine mi-dragon de l’ancienne race Shokan d’Outworld. Premier personnage jouable dans Mortal Kombat 3, la puissante guerrière Shokan mène son peuple coûte que coûte afin qu’ils retrouvent leur place au royaume d’Outworld. A près une victoire retentissante face au « mâle » Shokan, elle a été couronnée la première reine du Shokan. C’est une combattante qui frappe fort, qui utilise son style de combat pour abattre ses ennemis en utilise son bouclier fidèle et son système de téléportation impossible à contrer afin de semer la peur dans le cœur de quiconque pourrait s’opposer à elle.

: C’est l A C’est une combattante Robocop : Connu sous le nom d’Alex Murphy, un policier consciencieux qui a été brutalement exécuté par un gang local, il a été ramené à la vie grâce à la technologie OCP, et transformé en Robocop, un agent de police cybernétique hautement avancé conçu pour faire respecter la loi et protéger les innocents. Faisant maintenant ses débuts dans la franchise Mortal Kombat, Robocop a reçu quelques améliorations et entre dans des batailles équipé d’un arsenal d’armes plus mortelles les unes que les autres, dont son fameux pistolet Auto 9. Il peut également utiliser un lance-flammes, un bouclier anti-émeute et un canon à épaule qu’il peut charger avec divers types de munitions.

Mortal Kombat 11 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.