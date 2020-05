Mortal Kombat 11 présente son nouveau DLC « Aftermath » en vidéo

Teasé il y a deux jours, le nouveau DLC de Mortal Kombat 11, intitulé « Aftermath », dévoile son contenu en vidéo. Proposant notamment un nouveau scénario, il sortira à la fin du mois sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia.

Shang Tsung vs Kronika

Pour la première fois dans l’histoire de la saga, NetherRealm Studios proposera aux joueurs une suite directe au mode Histoire du titre lancé l’année dernière qui abordera « les thèmes de la confiance et de la trahison. »

Alors que Liu Kang, dieu du feu, nouveau gardien du temps et protecteur du royaume Terre, est sur le point de reforger l’Histoire avec son maître Raiden, ils sont interrompus par Shang Tsung, Nightwolf et Fujin, dieu du vent et frère du dieu du tonnerre. Ensemble, ils vont devoir s’allier afin de récupérer la couronne de Kronika, l’antagoniste de la campagne solo, afin d’empêcher la destruction des deux mondes.

En plus d’ajouter trois nouveaux packs de skins de personnage, le contenu additionnel contiendra trois kombattants supplémentaires : Fujin, Sheeva, une créature mi-humaine/mi-dragon aux quatre bras qui appartient aux Shokans, et… RoboCop. Pour l’occasion, les développeurs ont repris la voix et l’apparence de Peter Weller, l’acteur qui a incarné le célèbre agent cybernétique dans les films de 1987 et 1990.

Dans son communiqué, le studio américain indique que le lancement de l’extension s’accompagnera d’une mise à jour gratuite. Celle-ci proposera des arènes inédites, comme le Bassin d’acide et la Chambre des âmes, les « Stage Fatalities », dans lesquels vous pouvez porter des coups de grâce en utilisant l’environnement comme une arme, et les « Friendships », une fonctionnalité populaire des années 1990 « qui permet au joueur d’éliminer ses adversaires avec un peu d’amour. »

« Aftermath », le nouveau DLC de Mortal Kombat 11, sera disponible le 26 mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia. Vendu au prix de 39,99€ en version dématérialisée, une précommande vous permettra d’obtenir le pack de skins « Klash éternel » dès le lancement, excepté sur la plateforme de Google.

Notez que, si vous ne possédez pas le jeu de combat ou que vous n’avez pas accès au Kombat Pack, vous pouvez vous procurer les éditions « MK11 + Aftermath » contre la somme de 49,99€ et « Aftermath Kollection », incluant le titre de base, les personnages additionnels et l’extension, pour un tarif fixé à 59,99€.