Mortal Kombat 1 : Warner Bros répond à la polémique du prix des DLC, tandis que Homelander n’aura pas droit à la voix d’Antony Starr

Un « cadeau » si vous avez payé le prix fort

L’éditeur a visiblement bien du mal à donner de l’attrait à ses DLC récemment. Certes, l’arrivée d’Omni-Man d’Invincible a offert un beau coup de pub au jeu, mais la colère est bien présente au sein de la communauté. Et ce depuis la mise en ligne d’une Fatality unique implémentée pour fêter Halloween, qui est vendue pour une dizaine de dollars dans la boutique du jeu. Le genre de bonus que l’on aurait pu avoir gratuitement pour fêter la saison, s’il ne fallait pas contenter les actionnaires derrière.

Cet ajout est très mal passé, ce qui a poussé Warner Bros à réagir. Cette semaine, un bundle spécial (au prix inconnu) fera son entrée avec pour thème les différentes fêtes de fin d’année, Thanksgiving (dont vous pouvez voir la Fatality ci-dessous, mais ne mangez pas devant) et Noël compris. L’éditeur annonce ainsi que celles et ceux ayant payé pour le bundle Halloween n’auront pas besoin de payer les contenus liés à ces fêtes, qui leur sera offert. Ce qui ne change pas vraiment le problème de base à savoir le prix bien trop élevés des DLC dans le jeu, hors personnages. Mais tant que ça se vend, on imagine mal Warner Bros faire complètement machine arrière…

Pas d’Antony Starr dans Mortal Kombat 1

Et pendant ce temps, le Season Pass perd un peu de son attrait. On se réjouissait de voir J.K. Simmons reprendre son rôle d’Omni-Man pour le premier DLC, et on se demandait maintenant si le charismatique Antony Starr viendrait lui aussi doubler son personnage de Homelander dans le jeu. La réponse est non, et cela nous vient directement de l’acteur, qui a répondu via un simple « nope » à un fan sur sa page Instagram. Ce qui était plus ou moins suggéré par NetherRealm au cours de ces derniers mois, mais c’est maintenant confirmé.

De quoi décevoir toutes celles et ceux qui aiment voir l’acteur jouer les psychopathes dans The Boys, tant ce rôle lui colle à la peau. On ignore donc qui le remplacera au doublage, mais cette annonce rendra certainement ce DLC un peu moins attrayant.

