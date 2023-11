Mortal Kombat 1 : Omni-Man (Invincible) arrivera dès la semaine prochaine pour les possesseurs du Season Pass

Pokémon Écarlate et Violet : Le deuxième DLC « le Disque Indigo » arrivera le 14 décembre

Pokémon Écarlate et Violet : Le deuxième DLC « le Disque Indigo » arrivera le 14 décembre

Super Mario RPG : On y a joué, nos premières impressions sur ce remake

Super Mario RPG : On y a joué, nos premières impressions sur ce remake

Gran Turismo 7 : Le jeu de course de Polyphony Digital dévoile le contenu de sa mise à jour 1.4

Gran Turismo 7 : Le jeu de course de Polyphony Digital dévoile le contenu de sa mise à jour 1.4

Le co-créateur de Gears of War aimerait avoir un reboot de la série de la même manière que God of War

Le co-créateur de Gears of War aimerait avoir un reboot de la série de la même manière que God of War

My Hero Ultra Rumble est un vrai succès pour Bandai Namco, qui annonce 7 millions de téléchargements

My Hero Ultra Rumble est un vrai succès pour Bandai Namco, qui annonce 7 millions de téléchargements

Disney Dreamlight Valley dévoile sa roadmap pour 2024 avec son extension payante A Rift in Time et son multijoueur

Disney Dreamlight Valley dévoile sa roadmap pour 2024 avec son extension payante A Rift in Time et son multijoueur

Ghost of Tsushima : Le film se précise puisque le script est terminé

Ghost of Tsushima : Le film se précise puisque le script est terminé

EA Sports FC 24 dévoile la septième Team Of The Week

EA Sports FC 24 dévoile la septième Team Of The Week