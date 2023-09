Mortal Kombat 1 : John Wick aurait pu être dans le jeu, mais NetherRealm n’a pas réussi à obtenir les droits

La licence Mortal Kombat n’a jamais eu peur de faire des partenariats surprenants avec de grandes licences de la pop-culture et les personnages iconiques, et Mortal Kombat 1 en est un nouvel exemple. Parmi les combattants bonus prévus en DLC, on retrouve Omni-Man d’Invicible, Peacemaker de l’écurie DC ou encore Homelander, le terrifiant antagoniste de la série The Boys. Mais dites-vous que l’on est passé à deux doigts de voir ce casting être complété par l’inimitable et le mortel John Wick.