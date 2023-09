Mortal kombat 1 : l'actrice megan fox incarnera la vampire nitara pour son grand retour

Mortal Kombat 1 devient gênant avec l’ère PS2 de la saga

Un peu comme Mortal Kombat 11 utilisait Ronda Rousey pour la voix de Sonya Blade (un choix si judicieux que le personnage ne semble pas jouable dans cet épisode), c’est Megan Fox qui prête sa voix à Nitara dans Mortal Kombat 1. Forcément, l’actrice déclare tout son amour pour la licence comme c’est toujours le cas dans ce type de communication mais l’actrice avait déjà dit que c’était sa licence préférée lors d’une interview en 2009.

En ce qui concerne Nitara, il s’agit d’un personnage vampire (et pirate même si cet aspect semble avoir disparu dans cette version) à l’alignement moral plutôt neutre vu qu’elle agit surtout pour ses propres intérêts sans être particulièrement maléfique non plus. Comme beaucoup dans ce roster, elle était seulement jouable dans les épisodes Deadly Alliance et Mystification (Deception) et elle a aussi fait une apparition dans le film de 2021.

Mortal Kombat 1 continue le star-talent

Forcément, le côté très particulier de cette vidéo fait qu’il n’y a pas d’autres personnages jouables ou Kameo dévoilés alors que l’on sait que nous n’avons pas encore fait le tour du casting grâce aux différentes fuites, dont au moins exemplaire de la version Switch qui se balade dans la nature.

On note que l’on voit Kung Lao demander à Nitara ce qu’elle à fait du corps de Jen (« Jen’s Body »), ce qui est donc une double référence, à Jennifer’s Body, un film où Megan Fox incarne une succube tient plus de la vampire en dévorant ses victimes via le cou, mais aussi à Jen Reyland, la petite amie de Kung Lao dans la série Mortal Kombat: Conquest.

Et puisque l’on parle de célébrité, autant mentionner le fait que John Cena et JK Simmons ont déjà été confirmés dans leurs rôles de Peacemaker et Omni-Man pour les DLC tandis que la situation reste floue pour Antony Starr et son Homelander. On rappelle que l’éditeur du jeu Warner Bros Games est dans la liste des sociétés menacées par la grève des acteurs si elle s’étend au jeu vidéo le 26 septembre.

En attendant, Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC.