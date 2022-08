Mordhau : Le jeu médiéval multijoueur annoncé sur consoles PlayStation et Xbox

Déjà disponible sur PC depuis plus de trois ans, le jeu multijoueur Mordhau va finalement faire son entrée sur consoles de salon. Ces versions étaient pressenties à la sortie initiale mais n’avaient jamais été officialisées, si bien qu’on se demandait si elles arriveraient un jour. Le studio indépendant Triternion confirme aujourd’hui la chose.

La guerre médiéval, aussi sur consoles

Sorti en 20189 sur PC, Mordhau est un slasher multijoueur qui rappelle Chivalry: Medieval Warfare au premier coup d’œil. Bien reçu lors de sa sortie initiale, le titre est un FPS compétitif qui prend place au Moyen-Âge et qui invite les joueurs et les joueuses à s’échanger des coups d’épée, de haches et de flèches sur des champs de bataille avec plus de 60 personnes en lice. Pour fêter l’annonce des moutures consoles, un court teaser a été publié en exclusivité chez IGN.

Mordhau fera son entrée sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series prochainement. Malheureusement, pas de date pour ces versions consoles.