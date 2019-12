Moon Studios (Ori and the Will of the Wisps) veut révolutionner l’action RPG

Alors que l’on attend tous avec impatience la venue de Ori and the Will of the Wisps (qui a été récemment repoussé), on rappelle que Moon Studios travaille aussi sur un autre titre. Le studio projette de développer un jeu complètement différent et c’est grâce à une récente offre d’emploi que l’on en sait un peu plus sur la nature de ce projet.

Un jeu qui veut révolutionner le genre

Début 2018, on avait appris que le studio autrichien travaillait à la fois sur une suite à Ori and the Blind Forest mais également sur un jeu encore non annoncé. Moon Studios vient de publier une nouvelle offre d’emploi pour des Senior Designers et la description nous permet d’en savoir un peu plus sur ce fameux projet.

Le studio recherche donc un profil qui « aime avoir l’occasion de travailler sur un RPG qui ose innover et aller bien au-delà de ce que le genre a offert aux joueurs jusqu’à présent ». Les ambitions sont clairement affichées : « Après avoir redéfini le genre Metroidvania avec la série Ori, notre prochain objectif est de révolution le genre Action RPG ». Oui, rien que ça.

Avec cette déclaration, on est évidemment curieux d’en savoir plus sur ce fameux titre en développement. Il faudra cependant s’armer de patience puisque les attentions sont pour le moment tournées vers Ori and the Will of the Wisps qui sortira le 11 mars 2020 et ce nouveau titre n’est pour le moment qu’à ses balbutiements.

Moon Studios rappelle que l’équipe est composée de nombreux développeurs à travers le monde et que le travail à distance est possible, peu importe votre localisation. Sait-on jamais, si vous êtes un créateur chevronné, peut-être que l’offre peut vous intéresser.