Monster Hunter World Iceborne : la prochaine mise à jour majeure repoussée

Comme la plupart des secteurs, l’industrie du jeu vidéo est malheureusement touchée par la crise actuelle. De nombreux jeux ont reporté leurs dates de sortie, comme le duo The Last of Us 2 / Ghost of Tsushima et bien d’autres. Les contenus additionnels en subissent également les frais et c’est notamment le cas de Monster Hunter World Iceborne qui doit décaler l’arrivée de sa future mise à jour.

Pas de voix française non plus

A l‘attention des Chasseurs, un message important de l‘équipe de développement concernant les futures mises à jour pour #Iceborne. pic.twitter.com/Z1HUW7klp7 — Capcom France (@capcom_france) April 28, 2020

Il fallait s’y attendre, Capcom vient d’annoncer le report de sa mise à jour majeure (la quatrième) qui était initialement prévue pour le mois de mai. Elle est reportée ultérieurement, sans nouvelle date de déploiement. Dans son communiqué, l’éditeur explique également que les doublages pour les voix françaises ne seront pas inclus et seront remplacés par le langage natif de Monster Hunter.

Les équipes espèrent que les fans comprendront : « Nous présentons nos excuses à tous nos fans qui attendent avec impatience l’arrivée de l’Alatreon sur le Nouveau Monde et nous vous tiendrons évidemment au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles. Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien ».

La nouvelle roadmap

Capcom a mis à jour son carnet de bord en présentant les événements à venir dans les prochains jours et donc le report de cette quatrième mise à jour. Rappelons d’ailleurs que la 13.5 est disponible depuis quelques jours et apportaient deux nouvelles formes pour Kulve Taroth et Namielle.

Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez découvrir le titre, vous pouvez toujours consulter notre test de Monster Hunter World Iceborne.