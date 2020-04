Le titre de Capcom, Monster Hunter World Iceborne, continue de se mettre à jour avec de nouvelles créatures ajoutées ainsi que différents éléments cosmétiques. Cette mise à jour en version 13.5 arrivera le 23 avril prochain et se présente en vidéo.

Deux nouvelles formes pour Kulve Taroth et Namielle

C’est probablement la partie la plus excitante de la vidéo. On y voit l’espace de quelques secondes les nouvelles formes pour le Kulve Taroth Rang Maître et le Namielle Alpha Suprême. Une fois battus, vous aurez la possibilité de crafter les deux ensembles inédits.

Ce ne sont pas les seules nouveautés cosmétiques car vous pourrez récupérer gratuitement deux accessoires que sont la Kulve d’or ainsi que la Namielle Alpha Suprême. Les cœurs topaze et émeraude seront quant à eux payants par l’intermédiaire de la boutique en ligne. Pour terminer, quatre coiffures payantes feront également leur entrée dans la boutique afin de parfaire le style de votre chasseur.